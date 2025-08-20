Femicidio frustrado en Purranque: Hombre atacó a su pareja e hija de cinco años de edad

20 ag. 2025 - 00:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido como principal sospechoso de un femicidio frustrado ocurrido en la comuna de Purranque, región de Los Lagos, durante la tarde de este martes. El ataque tuvo como víctimas a una mujer de 33 años y a su hija de cinco años de edad.

De acuerdo a información recopilada por radio Bío Bío, fue personal de la Brigada de Homicidios de Osorno el que concurrió hasta el hospital Dr. Juan Hepp Dubiau para tomar el testimonio de familiares de las víctimas e iniciar las diligencias investigativas.

El subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, declaró: "Personal de turno de nuestra Brigada concurrió hasta la comuna de Purranque a fin de realizar el trabajo científico-técnico por el delito de femicidio en contra de una mujer de 33 años y su hija, una menor de cinco años".

En cuanto a la dinámica del ataque, el policía detalló que "conforme a los antecedentes preliminares, se puede señalar que los hechos ocurrieron al interior del domicilio y el cual compartía la víctima con el imputado".

El hombre, identificado como pareja de la mujer de 33 años de edad, permanece detenido y fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Río Negro para su respectivo control de detención.

Todo sobre Policial