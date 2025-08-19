Eran vendidos como usados: Así operaba la banda dedicada al robo de camiones por la que cayó la pareja de Jean Paul Pineda

19 ag. 2025 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

En un amplio operativo desarrollado en distintas regiones del país, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público concretaron la detención de 29 integrantes de una banda delictual dedicada al robo y blanqueo de vehículos.

Entre los detenidos figura Valentina Castro Berríos, pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda, lo que generó especial atención en el masivo procedimiento que se llevó a cabo desde Arica hasta Puerto Montt.

Un patrimonio ilícito calculado en 3 mil millones de pesos

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la coordinación entre la policía y el Ministerio Público, lo que permitió identificar el modus operandi de la organización criminal. Según explicó, la banda operaba desde la sustracción hasta el “blanqueo mecánico y documental” de vehículos y maquinarias de alto tonelaje, los cuales luego eran reinsertados en el mercado.

"Para después darle una nueva vida, tanto en lo documental y de sus propios registros, para luego reinsertarla a través de venta como bienes usados", señaló Cerna.

En el procedimiento se logró la incautación de más de 100 vehículos, 9 armas de fuego y un patrimonio ilícito calculado en 3 mil millones de pesos. Además, se identificó a todas las personas que invirtieron o lavaron dinero proveniente de estas transacciones ilegales.

Eran vendidos como si fueran legales

Por su parte, el fiscal regional Marcos Pastén detalló que la investigación se extendió por un año y reveló que la organización funcionaba bajo la apariencia de clanes familiares dedicados a actividades lícitas.

"Lo que realizaban era coordinar la sustracción de vehículos de alto tonelaje y luego ocultarlos en parcelas de la quinta región, para posteriormente utilizar la técnica del gemeleo (duplicación) y adquirir documentación para darle una nueva identidad legal", explicó el persecutor.

De esta manera, los automóviles eran ofrecidos en el mercado a un valor inferior, pero bajo apariencia legal.

Valentina Castro fue detenida junto a su familia

Respecto a los detenidos, Pastén precisó que serán formalizados este miércoles por diversos delitos, entre ellos: robo con intimidación, robo con fuerza, receptación de vehículos, asociación ilícita, lavado de activos y blanqueo de capitales.

Valentina Castro Berríos, pareja de Jean Paul Pineda, fue detenida la noche del lunes 18 de agosto. Esa misma jornada fueron detenidos sus padres y su hermano.