Eran vendidos como usados: Así operaba la banda dedicada al robo de camiones por la que cayó la pareja de Jean Paul Pineda

¿Qué pasó?

En un amplio operativo desarrollado en distintas regiones del país, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público concretaron la detención de 29 integrantes de una banda delictual dedicada al robo y blanqueo de vehículos.

Entre los detenidos figura Valentina Castro Berríos, pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda, lo que generó especial atención en el masivo procedimiento que se llevó a cabo desde Arica hasta Puerto Montt.

Un patrimonio ilícito calculado en 3 mil millones de pesos

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la coordinación entre la policía y el Ministerio Público, lo que permitió identificar el modus operandi de la organización criminal. Según explicó, la banda operaba desde la sustracción hasta el “blanqueo mecánico y documental” de vehículos y maquinarias de alto tonelaje, los cuales luego eran reinsertados en el mercado.

"Para después darle una nueva vida, tanto en lo documental y de sus propios registros, para luego reinsertarla a través de venta como bienes usados", señaló Cerna.

En el procedimiento se logró la incautación de más de 100 vehículos, 9 armas de fuego y un patrimonio ilícito calculado en 3 mil millones de pesos. Además, se identificó a todas las personas que invirtieron o lavaron dinero proveniente de estas transacciones ilegales.

Eran vendidos como si fueran legales

Por su parte, el fiscal regional Marcos Pastén detalló que la investigación se extendió por un año y reveló que la organización funcionaba bajo la apariencia de clanes familiares dedicados a actividades lícitas.

"Lo que realizaban era coordinar la sustracción de vehículos de alto tonelaje y luego ocultarlos en parcelas de la quinta región, para posteriormente utilizar la técnica del gemeleo (duplicación) y adquirir documentación para darle una nueva identidad legal", explicó el persecutor.

De esta manera, los automóviles eran ofrecidos en el mercado a un valor inferior, pero bajo apariencia legal.

Valentina Castro fue detenida junto a su familia

Respecto a los detenidos, Pastén precisó que serán formalizados este miércoles por diversos delitos, entre ellos: robo con intimidación, robo con fuerza, receptación de vehículos, asociación ilícita, lavado de activos y blanqueo de capitales.

Valentina Castro Berríos, pareja de Jean Paul Pineda, fue detenida la noche del lunes 18 de agosto. Esa misma jornada fueron detenidos sus padres y su hermano.

