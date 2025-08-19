Detienen a inspector de colegio acusado de violar a niña de 6 años en Villa Alemana

19 ag. 2025 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes fue detenido el inspector de un colegio de la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, quien se encuentra acusado de ser autor del delito de violación en contra de una estudiante de 6 años de edad.

Los hechos, que ocurrieron el pasado lunes, fueron captados en parte por las cámaras de seguridad del recinto.

¿Qué se sabe el inspector detenido por violar a una estudiante?

La fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, detalló que el ataque ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas de este martes 18 de agosto, al interior del colegio.

"El imputado habría solicitado a la víctima, de tan solo 6 años de edad, realizar un juego, instantes en que él aprovecha para realizar la conducta típica constitutiva del delito de violación a menor de 14 años", señaló.

"Esta situación fue develada por la propia víctima a su padre, quien realiza la denuncia ante Carabineros y, además, se solicitan las cámaras de seguridad del establecimiento educacional, que muestran parte o indicio del hecho cometido por el imputado", agregó.

La detención del inspector del colegio

Tras la denuncia, este lunes se solicitó la respectiva orden de detención ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, la cual decretó la aprehensión, que fue concretada esta misma jornada.

El imputado pasará a la audiencia de control de detención respectiva en la jornada de este miércoles 20 de agosto.