"Comparecieron oportunamente": Explican por qué Carabineros se retiró de parcela antes de que hombre fuera asesinado en Curacaví

19 ag. 2025 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó el actuar de Carabineros en un asalto ocurrido en una parcela de la comuna de Curacaví, Región Metropolitana, hecho que terminó con la muerte de un hombre de 44 años que fue atropellado por delincuentes.

Ante la alerta por el robo, el personal policial concurrió a la parcela ubicada en el sector de Los Hornitos. Sin embargo, posteriormente se retiraron del lugar, antes de que se concretara el crimen.

¿Qué dijo el ministro Cordero?

"El llamado se realiza, la policía comparece, revisa el domicilio conjuntamente con su propietario, toma la denuncia de robo frustrado y el carro policial luego abandona el lugar frente a otro llamado por hurto", detalló el secretario de Estado.

"Hasta ahora esa es la descripción del procedimiento policial que es de acuerdo al protocolo el que se debía abordar", agregó.

El ministro precisó que la víctima llamó a Carabineros debido a que "sintió ruidos que existían en su exterior con personas que estaban pretendiendo ingresar a su domicilio". Sin embargo, tras la retirada de la policía uniformada, "minutos después ocurre este hecho".

Cordero afirmó que el crimen es una "tragedia completa", dado que la policía "compareció oportunamente". De todos modos, reconoció que, aparentemente, tras la retirada de los funcionarios "los delincuentes se mantuvieron en una zona próxima para poder después ejecutar su delito".

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal Eduardo Jeria también señaló que "hubo un primer llamado" y que luego "concurrió Carabineros".

Respecto a si los delincuentes eran los mismos que ocho días atrás ingresaron a la parcela y se robaron televisores y una copia de llaves de un vehículo, el persecutor respondió que "prefiero no confirmarlo tan taxativamente, pero las diligencias apuntan ciertamente a una teoría probable a indagar".