Jean Paul Pineda "en shock" tras detención de su pareja: Joven está involucrada en asociación criminal de robo de vehículos

Impacto causó en el mundo de la farándula la detención de Valentina Castro Berríos durante la noche del lunes. La joven de 27 años es pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda y está acusada de pertenecer a una asociación criminal de robo de vehículos.

Castro Berríos fue capturada en el propio departamento del exmarido de Faloon Larraguibel en la comuna de San Bernardo, siendo aprehendida junto a otras 28 personas tras una investigación que duró tres años.

De acuerdo a los primeros antecedentes, esta organización criminal con un patrimonio de más de $3.000 millones está acusada de delitos como extorsión, lavado de activos y falsificación de documento público, incautándoseles más de 100 vehículos.

El rol de la pareja del exdeportista sería clave en la banda, ya que era la encargada de comprar maquinaria pesada y camiones robados que sabía tenían un origen ilícito. Su padre, madre y hermano también fueron detenidos.

Jean Paul Pineda "en shock" tras detención

Tras el revuelo causado por la revelación de la detención durante la mañana de este martes, el matinal de Chilevisión tomó contacto con Pineda, quien solo declaró estar "en shock" al explicar que su relación con Valentina era reciente.

"Agradezco que me hayan contactado, por el momento no me voy a referir. Estoy en shock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella", dijo escuetamente al desmarcarse de la situación judicial que enfrenta su pareja.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

