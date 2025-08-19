Francisco Kaminski reaparece en Instagram con potente reflexión: Asegurá que ahora es "distinto"

19 ag. 2025 - 11:37 hrs.

El comunicador y locutor radial Francisco Kaminski realizó una sorpresiva publicación en sus redes sociales durante la mañana de este martes 19 de agosto, marcando así su regreso a Instagram, cuya cuenta había desactivado hace algunas semanas.

Recordemos que Kaminski decidió borrar cualquier vestigio de él en redes sociales luego que se conociera su vínculo con el fallecido "Rey de Meiggs", Felipe Reyes Ossa, y también con quien se le imputa como ideólogo del crimen, Wilson Verdugo.

El regreso de Kaminski a Instagram

A su cuenta de Instagram, en la que acumula cientos de miles de seguidores, subió una foto en la que aparece su reflejo frente a lo que es un espejo redondo. En la imagen, completamente en blanco y negro, aparece con barba y anteojos de sol.

En la descripción escribió un mensaje en el que deja en claro cuál es su situación actual, agradeciendo además a quienes en este tiempo complejo de su vida, siendo sujeto de investigación en diferentes frentes, sigue acompañándolo.

"A veces la vida te pide silencio. Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca. Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro. De todos los que NO abandonan. Gracias", escribió.

Publicación de Francisco Kaminski

La publicación tiene comentarios limitados, por lo que solo puede recibir comentarios de personas a las que él sigue. Por lo mismo, gran parte de estos eran de apoyo incondicional a su figura, deseándole ánimo en esta etapa de su vida.

