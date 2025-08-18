Francisco Kaminski nuevamente en la polémica: Contraloría investiga posibles irregularidades en licitaciones que se adjudicó

18 ag. 2025 - 16:28 hrs.

Francisco Kaminski está otra vez en la polémica. En esta oportunidad nada tiene que ver sus líos amorosos o su amistad con el "Rey de Meiggs", sino que con la Contraloría, entidad que investigó un festival que produjo el 2017 en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

La entidad está investigando posibles irregularidades en el Festival Guatón Loyola, evento que en 2017 y 2018 tuvo la colaboración de Francisco Kaminski a través de su productora, la cual se encargó de gestionar el vínculo con los artistas invitados.

La trama que involucra a Kaminski

De acuerdo a una investigación realizada por CHV, la productora de Francisco llamada "Sin Frenos", habría firmado contratos con artistas incluidos en la licitación antes de que fuera publicada oficialmente.

La coincidencia abre la posibilidad de un posible conflicto de interés y uso de información privilegiada, en por lo menos dos ediciones del festival.

¿Cómo funcionan las licitaciones?

Cuando un municipio encarga una licitación para algún evento, realiza en Mercado Público un listado de lo que desea contratar. En el caso investigado por Contraloría, los requisitos del festival de Los Andes eran tan específicos, que causa extrañeza que justo la productora de Francisco Kaminski los cumpliera.

Francisco Kaminski

Además, los contratos fueron adjudicados sin mayor competencia, lo que refuerza la idea de que la productora del animador tuvo acceso a información privilegiada. Un dirigente local que postuló a la misma licitación apoyó esta tesis, puesto que al ser consultado sobre si la oferta estuvo hecha a la medida para la empresa de Francisco contestó, "no tengo pruebas, pero tampoco dudas".

Cabe precisar que el municipio entre el 2017 y el 2018 le pagó más de $200 millones a la productora de Francisco Kaminski.

