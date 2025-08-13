La reflexión de Camila Andrade tras su quiebre con Kaminski: Aseguró que tiene motivos para salir adelante

13 ag. 2025 - 15:02 hrs.

Camila Andrade ha estado en la palestra en las últimas semanas, aunque no por sus propias acciones, sino por las de su expareja, Francisco Kaminski. Esto se debe a que se revelaron una serie de deudas y negocios con prestamistas informales que mantenía el animador.

La modelo fue una de las principales afectadas por las polémicas de Kaminski, ya que comenzó a recibir múltiples cuestionamientos por estar en una relación con él. Días atrás, el comunicador confirmó decidieron tomar caminos separados.

"La amo profundamente, me encantaría volver con ella. Pero me gustaría volver con ella renovado y seguro de que no la voy a volver a cagar, de que voy a estar consciente o voy a adquirir un mayor grado de conciencia de lo que es la vida", declaró Kaminski en entrevista con Only Fama.

Camila Andrade rompe el silencio con potente mensaje

Camila, quien en todo este tiempo había evitado dar declaraciones, optó por romper el silencio a través de un video. En el clip que publicó este martes en sus historias de Instagram, la exchica reality compartió una potente reflexión.

Camila Andrade/Instagram

Luciendo unas gafas oscuras y desde el interior de un vehículo, la influencer se dirigió directamente a sus seguidores, deseándoles "lo más bonito, las energías más lindas, aunque existan días duros y difíciles como para todo el mundo, en distintas escalas, con distintos problemas, con distintas cosas".

"Lo más bonito, al final, es saber que sí existen motivos para salir adelante. Así es que dale con todo. Si este es un mensaje que necesitabas escuchar, espero que te haya hecho sentido y te mando un súper beso para ti", continuó.

Finalmente, agradeció a quienes le han enviado mensajes de este tipo, animándola a ser resiliente en este complejo momento. "Son muy lindos", manifestó.

