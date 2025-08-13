Julio César Rodríguez confirma que Kaminski le quedó debiendo millonaria suma y explica la razón

13 ag. 2025 - 15:54 hrs.

Cuando parecía que ya se habían revelado suficientes deudas impagas de Francisco Kaminski, surgió un nuevo antecedente: el locutor radial también le debería dinero a un conocido rostro de televisión. Siguiendo el patrón que lo mantiene en el ojo del huracán, ese monto tampoco habría sido saldado.

Tras ser vinculado a José Reyes Ossa —prestamista asesinado conocido como el "Rey de Meiggs"—, se reveló que Kaminski mantiene adeuda millonarias cifras a exparejas y socios. A esta lista se suma ahora el animador Julio César Rodríguez.

JC confirma que Kaminski le quedó debiendo millonaria suma y explica la razón

Lo anterior fue confirmado por el propio Rodríguez el pasado domingo en el programa Primer Plano. Durante la conversación sobre el mediático momento que vive Kaminski, la panelista Pancha Merino preguntó abiertamente si el comunicador le debía dinero a alguien del panel.

"A mí, indirectamente sí, pero ya está saldado. Nunca se saldó, pero… por la productora", reconoció JC.

De inmediato explicó que Kaminski "tenía que pagar el espacio de estudio, porque nosotros, como canal, nos hacíamos cargo de esas horas de estudio. Él tenía que pagar las horas de estudio y otras cosas más. Eso lo bicicleteó dos o tres meses".

Julio César Rodríguez/Instagram

Sin embargo, Rodríguez aclaró que no busca que se concrete el pago, señalando que Kaminski "era socio de un amigo mío, que lo quiero tanto, y en virtud de ese cariño, eso está saldado. No es deuda, no es nada, nunca más existió".

En diálogo con Publimetro, Julio César decidió romper el silencio y reafirmó que ya no tiene deudas pendientes con Francisco: "Yo cerré ese capítulo hace muchos años. Quedó una deuda conmigo de esa productora por concepto de estudio y emisión de su programa, pero ya la perdoné y hoy nadie me debe nada".

Finalmente, reiteró que "el socio de Kaminski es un gran amigo mío, Jorge Gómez, a quien quiero mucho y con quien conservo una hermosa amistad. Para mí no es relevante este episodio, solo mi amistad con Jorge".

