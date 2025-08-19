Mamá y bebé de 9 meses son baleadas durante violento robo adentro de su vivienda en Quillota

19 ag. 2025 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto se registró la madrugada de este martes en el sector de San Pedro de la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso, donde una mujer y su hija de solo 9 meses resultaron heridas tras recibir impactos de bala dentro de su vivienda.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, tres sujetos ingresaron al domicilio con la intención de sustraer dinero y joyas. Una vez dentro, accedieron a la habitación donde se encontraba la mujer junto a la lactante y exigieron la entrega de especies de valor.

Ambas se encuentran fuera de riesgo vital

La fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, detalló que, ante la negativa de la víctima, los delincuentes dispararon en reiteradas ocasiones contra ambas, “hiriendo a la adulta en una de sus manos y a la menor lactante a la altura de uno de sus brazos, provocándole a ambas lesiones de carácter grave”.

Pese a la gravedad de las heridas, la persecutora confirmó que tanto la madre como su hija se encuentran fuera de riesgo vital.

“Con esos antecedentes concurrió personal de Carabineros al lugar y se instruyó también el trabajo en el sitio del suceso del Labocar de Carabineros y la Sección de Investigación Policial (SIP) con el objeto de establecer la ocurrencia del delito y la participación de los imputados”, añadió Quevedo.

Por ahora, se mantiene un intenso operativo policial para dar con el paradero de los responsables.