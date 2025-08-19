Hotel chileno es finalista en premio internacional de turismo: ¿Dónde está y cuánto cuesta alojar ahí?

19 ag. 2025 - 15:55 hrs.

Un hotel chileno es parte del listado de finalistas de la 12° edición del concurso de hotelería sustentable Hoteles más Verdes 2025, en la categoría "Acciones que crean historia", la cual destaca a alojamientos que realizan cambios por cuidar el planeta.

El sorteo argentino, creado hace 12 años, tiene por primera vez entre sus finalistas un proyecto chileno y el galardón se entregará mediante votación popular online, la cual estará abierta hasta el 28 de agosto en el sitio web del sorteo (clic aquí).

El hotel chileno que es finalista en premio internacional de turismo

El hotel chileno que es finalista del concurso "Hoteles más verdes" corresponde al Hotel y Cabañas Huallilemu, ubicado en avenida Los Andes 790, en la comuna de El Quisco, en la región de Valparaíso, y es parte de la red de hoteles y cabañas de Caja Los Andes.

El recinto cuenta con desayuno, restaurante, mucama, salón de eventos, calefacción, piscina climatizada, sauna, piscina al aire libre de temporada, pool, zona de juegos, cancha de tenis y áreas verdes.

La innovación que le permitió al hotel participar en este concurso radica en el tratamiento y reutilización de aguas grises provenientes de la piscina y la lavandería del hotel, las cuales se destinan al riego de áreas verdes. Además, cuentan con un jardín sustentable de 630 m², diseñado con especies nativas y de bajo requerimiento hídrico.

"A menos de un año de su implementación, la iniciativa ya logró una reducción de entre 66% y 75% del consumo de agua para el riego, además de una disminución de hasta un 95% en los costos de mantención de las áreas verdes", explicó la gerenta de Sostenibilidad de Caja Los Andes, Antonella Sassi.

¿Cuánto cuesta alojar en el hotel?

Los precios de las habitaciones varían según la cantidad de noches, el número de huéspedes y la temporada.

Como referencia, una noche para dos personas en una habitación doble estándar, con baño privado, balcón y desayuno incluido tiene un valor desde $120.859 más $22.963 en impuestos al reservar por Booking, para una estadía con ingreso este viernes 22 de agosto.

En cambio, una cabaña para 5 adultos, con una cama doble, una cama individual y dos literas, tiene un precio desde $154.239 más $29.305, al reservar por Booking para una noche con ingreso el sábado 30 de agosto. En esta opción incluir desayuno cuesta $ 14.496 por persona.