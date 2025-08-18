Pesar por repentina muerte de profesor tras descompensarse en tinaja de agua caliente en Cartagena: "Su recuerdo seguirá vivo"

18 ag. 2025 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Nicolás Muñoz, docente de Educación Física de 28 años, falleció el pasado viernes luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en una bañera de agua caliente durante un paseo en el sector de San Sebastián, en Cartagena, región de Valparaíso.

Según informó El Líder de San Antonio, el profesor, oriundo de Santo Domingo, disfrutaba de una tinaja en un centro turístico junto a su pareja cuando, repentinamente, se desvaneció. Pese a los esfuerzos del personal de salud por reanimarlo, Muñoz murió en el lugar.

Cuerpo no presenta lesiones causadas por terceros

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) confirmó a Meganoticias que la Brigada de Homicidios (BH) de San Antonio se trasladó hasta el sitio para llevar a cabo los exámenes pertinentes al cadáver, el cual no presentó signos de lesiones causadas por otras personas.

El cuerpo policial está a la espera de la realización de la necropsia por parte del Servicio Médico Legal (SML) para establecer la causa concreta de la muerte.

“Deja un inmenso dolor en los corazones”

La repentina muerte de Nicolás causó profundo pesar entre sus colegas, alumnos y vecinos. Uno de los lugares donde dejó su huella fue el gimnasio Body Sport, donde trabajó como profesor durante varios años.

“Su recuerdo seguirá vivo entre quienes lo conocimos y en la memoria de todos los que fueron sus compañeros y alumnos”, expresaron desde el recinto.

El gimnasio agregó que su partida “deja un inmenso dolor en los corazones de toda la comunidad, principalmente en aquellos a los que motivó y ayudó a dar siempre lo mejor en sus entrenamientos”.

“Les enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, cercanos y seres queridos en este difícil momento”, concluyó la institución.