Menores de edad encuentran cráneo de mujer en fundo de Limache: ¿Qué se sabe hasta ahora?

18 ag. 2025 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo de osamentas humanas en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. Se trata de un cráneo descubierto al interior del fundo Limachito, en calle Verdejo Norte.

El fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, informó este lunes que el procedimiento contó con el apoyo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), además del uso de canes especializados.

Menores de edad encontraron el cráneo

Según detalló el persecutor, el descubrimiento ocurrió cerca de las 13:30 horas. Dos menores de edad encontraron el cráneo en el interior del fundo. Tras dar aviso a un adulto, este contactó a Carabineros, lo que permitió activar el procedimiento policial.

“Las primeras diligencias fueron decretadas por el Turno de Instrucción y Flagrancia. Se constituyó personal de la Brigada de Homicidios en el lugar, y lo que se levantó finalmente es un cráneo y la mandíbula inferior, que correspondería a una persona de sexo femenino, joven, con una data de muerte de algunos meses”, explicó Sánchez.

El cráneo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago para ser sometido a estudios de ADN comparativo con el objetivo de establecer similitudes con personas desaparecidas.

“Se han realizado diligencias en el sitio del suceso destinadas a encontrar otras partes del cuerpo, las que hasta hoy no han arrojado resultados positivos”, señaló el fiscal.

No se descartan más hallazgos de la misma osamenta

Asimismo, se desplegó una búsqueda con perros entrenados para rastrear cuerpos y osamentas humanas, aunque no se obtuvieron hallazgos adicionales.

El fiscal Sánchez advirtió que no se descarta que en el futuro puedan aparecer más restos vinculados al mismo cuerpo. “La búsqueda continúa y no se puede descartar que más adelante pudieran hallarse otras partes de esta osamenta”, puntualizó.