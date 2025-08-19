"Ceremonia de sanación" termina con una menor y un adulto desaparecidos tras ser arrastrados por río Pilmaiquén

19 ag. 2025 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una adolescente de 15 años y un hombre de 49 permanecen desaparecidos en el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, luego de una "ceremonia de sanación" realizada por una machi, en la cual estaba participando la menor.

La Fiscalía instruyó que las diligencias del caso quedarán a cargo de Carabineros, para dar con la ubicación de ambas víctimas que fueron arrastradas por la corriente en el sector de Maihue.

¿Qué se sabe de las personas desaparecidas en el río Pilmaiquén?

El fiscal Pierre Neira detalló que "de acuerdo con los primeros antecedentes, una adolescente de 15 años que participaba en una ceremonia de sanación con una machi fue arrastrada por la corriente del río".

"Ante ello, dos adultos se lanzaron a las aguas para rescatarla. Sin embargo, también fueron arrastrados por la corriente. Una mujer de 48 años logró salir por sus propios medios, pero un hombre de 49 años hasta ahora no ha podido ser encontrado", agregó.

Investigación para encontrar a los desaparecidos

Naira expuso que "la Fiscalía de Los Ríos dispuso que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realice las primeras diligencias investigativas en el lugar".

"Además, ordenó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas", cerró.