Seis asaltantes intimidan con armas de fuego a mujer durante violenta encerrona en Puente Alto

20 ag. 2025 - 04:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de seis asaltantes protagonizó una violenta encerrona durante la noche de este martes en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. La víctima fue una mujer, quien fue amenazada con armas de fuego por los hombres.

Según informó el teniente Fernando Muñoz, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas del martes a las afueras del domicilio de la víctima, ubicado en avenida Parque del Este.

"La víctima, tras haber ido a buscar un objeto a su vehículo estacionado frente a su inmueble, fue interceptada por seis sujetos a rostro descubierto, los cuales con armamento de fuego la intimidaron, sustrayéndole su vehículo", relató la autoridad policial.

En medio del asalto, la mujer logró huir de los sujetos luego de arrojar las llaves del automóvil a la vía pública y corriendo hacia su domicilio. Los delincuentes, en tanto, se dieron a la fuga con el vehículo robado.

Carabineros logró determinar la cantidad de asaltantes y que poseían armamento de fuego gracias a la incautación de cámaras de vigilancia instaladas en el lugar, dando inicio así a las diligencias para dar con su paradero y el del automóvil.

La víctima, finalmente, no resultó con lesiones de ningún tipo.

