Detienen en Maipú a presunto involucrado en crimen de periodista peruano

20 ag. 2025 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente de nacionalidad venezolana, acusado de participar en el asesinato de un periodista en Perú, fue detenido por Carabineros durante una fiscalización en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Se trata de Olfrán Domingo Rivas Ramos, quien sería de una de las cinco personas involucradas en el crimen del comunicador peruano Gastón Medina, hecho ocurrido el 20 de enero de este año en la ciudad de Ica, en el suroeste del país vecino.

Fue detenido durante una fiscalización

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, su detención ocurrió la madrugada de este martes, tras ser sometido a un control de identidad rutinario por parte de Carabineros. En la ocasión, fue sorprendió portando más de 200 gramos de ketamina y documentos falsos.

El órgano persecutor indicó que en la misma jornada Rivas pasó a control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, mientras se inician los trámites para una posible extradición a Perú. Durante la audiencia, se declaró legal su captura, sin embargo, su formalización se amplió para el viernes.

Según reporta el medio peruano RPP, durante las diligencias el detenido señaló pertenecer a la agrupación "Los Piratas", célula del Tren de Aragua, y que venía siendo buscado por el delito de homicidio en contra de Medina.

Crimen de periodista peruano

De acuerdo al citado medio, el crimen tuvo lugar afuera de una casa ubicada en la urbanización San Isidro, cuando Gastón Medina se dirigía a su trabajo. En ese momento, fue acribillado por varios sujetos, quienes de inmediato se dieron a la fuga.

Vecinos aseguraron haber escuchado hasta ocho disparos y cuando salieron de sus casas encontraron al comunicador tendido en el suelo. Medina fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Félix Torrealba, en donde se confirmó su deceso.

Según el citado medio, un amigo personal de la víctima reveló que el periodista le había confesado una semana antes del ataque que estaba recibiendo amenazas.