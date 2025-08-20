Hallan cuerpo en medio de búsqueda de menor y adulto arrastrados por río Pilmaiquén durante "ceremonia de sanación"

20 ag. 2025 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un cuerpo fue hallado este miércoles en medio de la búsqueda de una adolescente de 15 años y un adulto de 49, quienes fueron arrastrados el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, durante una "ceremonia de sanación".

"Tras un intenso trabajo de búsqueda y rastreo de las dos personas que cayeron a las aguas del río Pilmaiquén, se confirma por parte de la Brigada de Homicidios Valdivia el hallazgo de un cuerpo, que correspondería a la adolescente de 15 años desaparecida", aseguró la PDI en su cuenta de X.

Continúan las labores de búsqueda

Desde la PDI informaron que al lugar en donde se desarrollan los trabajos, que es de difícil acceso, arribó en un helicóptero con tres peritos del Laboratorio de Criminalística de la institución, con el fin de realizar los peritajes correspondientes.

El subprefecto Hugo Leal, jefe de la BH Valdivia, indicó que se han solicitado recursos desde la Región Metropolitana, tales como "nuestra brigada subacuática, que tiene que ver con la búsqueda en el cauce, apoyados por la brigada aeropolicial, que en este momento se encuentra desplegada", señaló.

En caso de confirmarse que el cuerpo hallado corresponde a la menor desaparecida, desde la PDI indicaron que, en paralelo, continúan con las diligencias de búsqueda para encontrar al adulto de 49 años extraviado.

Ceremonia de sanación terminó en tragedia

El fiscal Pierre Neira, de la fiscalía de Los Ríos, indicó que el hecho ocurrió a eso de las 10:30 horas de la mañana del martes en el sector de Maihue, en donde la menor se encontraba participando en una ceremonia de sanación en compañía de una machi en el río Pilmaiquén.

"En ese contexto, habría sido arrastrada por el cauce de este río, y dos adultos acudieron en su socorro, logrando uno de los adultos salir por sus propios medios, y el otro también fue arrastrado por la fuerte corriente", agregó el persecutor.