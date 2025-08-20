Homicidio en Puente Alto: Hombre muere de un disparo en la cabeza en plena calle

20 ag. 2025 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, un homicidio ocurrió en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, donde un hombre recibió un disparo en la cabeza, en plena vía pública, por parte de desconocidos.

Hasta el lugar llegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (EOCH) de la Fiscalía, quien instruyó que las diligencias del caso quedaran en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué se sabe del homicidio?

De acuerdo con la información policial, los hechos ocurrieron cerca de las 14:35 horas, en el sector de la calle Hermanos Carrera con 27 de septiembre.

Al sector llegó en primera instancia Carabineros, quienes encontraron a un hombre adulto tendido boca abajo en el suelo, con un pacto balístico en la cabeza.

Según lo indicado por testigos, fueron dos hombres desconocidos, quienes se desplazaban en un vehículo blanco Nissan Kicks, los que dispararon contra la víctima, para luego darse a la fuga hacia Avenida Eyzaguirre.

Investigación del homicidio en Puente Alto

Por el momento, se desconoce la identidad del hombre asesinado, por lo que se están efectuando las diligencias pertinentes para su identificación.

En un inicio las Secciones de Investigación Policial de la 20a y 38a Comisarías de Puente Alto realizaron diligencias autónomas, pero ahora los trabajos están a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI.