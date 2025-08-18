Sustraen a bebé desde el Hospital de Coronel: Carabineros realiza operativo para dar con su paradero

18 ag. 2025 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este lunes, una bebé de 19 días de vida, fue sustraída desde el Hospital San José de Coronel, región de Biobío, por lo que Carabineros se encuentra realizando diligencias para dar con su paradero.

De acuerdo con los primeros antecedentes, fue la madre de la lactante quien se la habría llevado, debido a que se encontraría bajo una medida cautelar que le quitaba la custodia de su hija.

¿Qué se sabe de la bebé robada en Coronel?

El mayor Cristián Merino detalló, según consignó T13, que "en el servicio de Nanotecnología se encontraba una lactante de 19 días e ingresó al servicio la madre de la lactante con un hombre adulto, quienes retiran a la bebé del lugar y se retiran en un vehículo".

"Ingresan hasta el servicio de Neonatología, la persona que la acompañaba, un hombre adulto, empuja al matrón y en ese descuido, sustraen al lactante", precisó.

Sobre la situación de la madre, explicó que "la medida cautelar que se mantenía era por la internación de la lactante que mantenía un tipo de enfermedad. Hoy día la madre de la menor tuvo una audiencia en el Juzgado de la Familia, así que estamos a la espera de los antecedentes, en qué habrá quedado la resolución por parte del juez de Familia".

Búsqueda del bebé robado del Hospital Coronel

Merino afirmó que el paradero de la bebé "al momento es desconocido, pero estamos desplegados con todos nuestros medios en los tres domicilios que le figuran a la madre tanto en la comuna de Coronel, como uno en la comuna de San Pedro de la Paz".

"Estamos verificando cámaras, tanto las que mantiene la Municipalidad como las de los sectores aledaños", agregó.