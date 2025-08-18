Le habrían disparado tras no permitir que otro auto adelantara: ¿Qué se sabe sobre asesinato de mujer en San Pedro de la Paz?

18 ag. 2025 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una presunta discusión vial entre los ocupantes de dos vehículos que se movilizaban por la comuna de San Pedro de la Paz, en la región de Biobío, terminó en la muerte por arma de fuego de una mujer de 33 años.

El hecho ocurrió la tarde del domingo, a eso de las 17:00 horas, en plena calle Pedro Aguirre Cerda. Todo se habría originado luego de que uno de los automóviles adelantara al otro.

Víctima recibió dos disparos

La víctima, identificada como Paola Sáez, iba a bordo de una camioneta acompañada de su pareja, quien conducía el automóvil, y su hija de 16 años, quien iba en la parte posterior.

Durante el trayecto, obstaculizado por el taco que a esa hora imperaba en el sector, notaron que atrás iba un vehículo negro zigzagueando, lo que se extendió por varios metros. Aparentemente, buscaba adelantar y evadir el tráfico.

Sin embargo, una vez que ese automóvil logró adelantar a la camioneta en la que viajaba la víctima, uno de los ocupantes sacó un arma de fuego y percutó al menos dos disparos que impactaron a la mujer.

Sáez falleció en el lugar, mientras que su pareja y su hija resultaron ilesos, sin embargo, quedaron en estado de shock y debieron ser trasladados a un centro asistencial.

Homicida habría disparado porque pareja de la víctima "no habría cedido el paso"

"Una familia se trasladaba en su vehículo particular hacia Coronel. Producto del taco, se percataron que un vehículo que se encontraba posterior de ellos venía zigzagueando", señaló la capitán Nadia Hernández, de la Sexta Comisaría de la comuna.

La familia afectada asegura que el automóvil era de color negro y modelo Station Wagon. "No recuerdan la patente, no lo alcanzaron a verificar", precisó la funcionaria de Carabineros.

"En eso que lo intentaban adelantar, ellos al no cederle el paso, este vehículo a los minutos después que lo adelanta se coloca al lado de ella y le propina una cierta cantidad de disparos", añadió.

PDI trabaja en identificar al autor del crimen

El Ministerio Público dispuso la presencia de personal de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para que se haga cargo de las diligencias del caso.

"No podemos contar todavía cuántos impactos (se produjeron), pero hay vainillas que corresponden aparentemente a una pistola", señaló el fiscal Felipe Calabrano, de la Fiscalía ECOH Biobío

La autoridad agregó que por ahora "no tenemos antecedentes de cuántas personas había en el vehículo en donde se realizaron los disparos. Están buscando vehículos similares que participaron en el hecho".