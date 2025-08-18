Base municipal de Seguridad Ciudadana fue atacada a disparos en Estación Central: Existirían amenazas previas

18 ag. 2025 - 14:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una base municipal fue atacada a tiros la madrugada de este lunes en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. El hecho ocurrió pasadas las 04:00 horas en el Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo a información policial, se percutaron al menos ocho disparos en contra del lugar, ubicado en calle Santa Teresa, en la población Los Nogales. Pese a la gravedad del hecho, no hubo lesionados y de momento se desconoce si fue un agresor o se trató de un grupo.

Se encontró evidencia balística en el lugar

"Se escuchan ruidos provenientes desde el exterior, razón por la que personal que estaba al interior visualiza sobre la calzada evidencia balística, llamando de forma inmediata a Carabineros", declaró el capitán Andrés Said, de la Prefectura Santiago Central.

Al llegar, funcionarios policiales notaron la existencia de evidencia de los disparos. Además, "una reja perimetral mantiene un impacto balístico". Luego, ingresaron hasta la base "con la finalidad de verificar si es que hay algún lesionado o daño, en algún vehículo municipal", descartándose en ambos casos.

Habrían existido amenazas previas al ataque

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, indicó que la semana pasada recibieron una denuncia por parte de una vecina, quien aseguró haber escuchado "a partir de conversaciones que estaban realizando los comerciantes ambulantes del sector de Toro Mazote, de que ellos planeaban realizar un ataque a esta central de seguridad con quema de vehículos y que iban a lanzar también disparos".

"Eso nos alertó. Realizamos la denuncia correspondiente, realizamos algunas acciones dentro de este mismo lugar, para poder proteger también a nuestros funcionarios. Y, claro, esto finalmente se materializa una semana después", agregó el jefe comunal.