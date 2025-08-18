Presidente Boric valora detención de sicario Alberto Carlos Mejía en Colombia: "Lo hemos dicho y hemos cumplido"

18 ag. 2025 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes, a través de redes sociales, a la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado como uno de los principales sospechosos en el crimen de José Felipe Reyes, más conocido como el "Rey de Meiggs".

"Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar", fueron las escuetas palabras del Mandatario a través de su cuenta de X al compartir una publicación de Carabineros, en la que se aborda la captura de Mejía.

Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar. https://t.co/RZZazm2HLy — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 18, 2025

Noticia en desarrollo...