Presidente Boric valora detención de sicario Alberto Carlos Mejía en Colombia: "Lo hemos dicho y hemos cumplido"

¿Qué pasó? 

El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes, a través de redes sociales, a la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado como uno de los principales sospechosos en el crimen de José Felipe Reyes, más conocido como el "Rey de Meiggs". 

"Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar", fueron las escuetas palabras del Mandatario a través de su cuenta de X al compartir una publicación de Carabineros, en la que se aborda la captura de Mejía. 

Noticia en desarrollo... 

