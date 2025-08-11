Presidente Boric se sometió a dos nuevos test de drogas y reveló los resultados

11 ag. 2025 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric reveló este lunes que en el mes de junio se sometió a dos nuevos test de drogas y decidió compartir los resultados en redes sociales. Se trata de un examen de orina y de pelo que salieron negativos respecto a la presencia de algún tipo de estupefaciente.

En la publicación se adjuntan dos fotografías de los documentos, uno correspondiente a la Red Salud UC Christus y el otro al laboratorio Corthorn Health. En ellos se declara que en su cuerpo no se detectaron drogas cannabinoides, cocaína, opiáceos ni fenciclidina.

Además, el jefe de Estado escribió un mensaje en el que emplaza a un sector de la oposición a no "generar dudas o desinformar a la ciudadanía".

La situación se da ad portas de que este martes se vote en la Cámara de Diputados el proyecto que establece que el Presidente de la República, ministros, parlamentarios y otras autoridades deberán presentar una declaración jurada y exigir un test de drogas que acrediten no encontrarse afecto a esta inhabilidad.

"La desinformación es un peligro para la democracia"

"Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé", escribió el mandatario en su cuenta de X y también en Instagram.

"Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla", agregó la autoridad.

En la publicación hizo un llamado al Congreso a que trate con "seriedad y altura de miras" este tipo de temas que son "tan importantes para Chile".

"Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado", finalizó la autoridad.

