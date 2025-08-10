"Feliz día de los niños les desea nuestra Violeta": El particular 'percance' que tuvo el Presidente Boric con su hija

10 ag. 2025 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este domingo, muchas familias aprovecharon de celebrar junto a los más pequeños del hogar el Día del Niño y el Presidente Gabriel Boric no se quedó atrás.

Recordar que el Mandatario hace poco se convirtió en padre, fruto de su relación con la química ambiental y basquetbolista, Paula Carrasco. Ambos le dieron la bienvenida a Violeta, quien llegó a este mundo el pasado 25 de junio.

El "percance" que vivió el Presidente Boric junto a Violeta

A través de su cuenta de Instagram, el Presidente Boric compartió una particular fotografía junto a Violeta para celebrar el Día del Niño.

"Feliz día de los niños les desea nuestra Violeta!", escribió el Jefe de Estado en la red social, donde se ve que en una de las fotos sufrió un "percance".

En la captura, se puede ver a Boric sonriendo y tomando en brazo a la pequeña, quien lo vomitó. Además, el Mandatario compartió otra fotografía, donde aparece él, junto a Violeta y Paula Carrasco con un río de fondo.

La publicación, en menos de una hora, obtuvo más de 100 mil "me gusta" y cientos de comentarios por parte de los cibernautas.

Mira acá la publicación del Presidente Boric

