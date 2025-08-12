"Tenemos que crear más empleo": Presidente Boric reconoce que "aún hay tareas pendientes" en su Gobierno

12 ag. 2025 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

A 7 meses de dejar el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric reconoció durante la mañana de este martes que "aún hay tareas pendientes" en su Gobierno, específicamente en materia laboral, afirmando que "tenemos que crear más empleo".

Las declaraciones del Mandatario se dan luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara hace algunos días una nueva alza en la tasa de desocupación, que alcanzó un 8,9% en el trimestre abril-junio de 2025.

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric sobre el desempleo?

Desde la sede de Maipú de Inacap, donde encabezó el conversatorio estudiantil "Construyendo Futuro Laboral: Oportunidades para el Empleo Joven", el Jefe de Estado señaló que "tenemos que crear más empleo, por cierto. Estamos trabajando firme en eso".

"Estamos haciendo también todos los esfuerzos porque la gente, las personas que están estudiando, ingresen además a trabajos formales", agregó, aseverando en ese sentido que "aún hay tareas pendientes" por llevar a cabo durante su administración.

"Por eso, como Gobierno, hemos ingresado el proyecto de Ley de Subsidio Unificado al Trabajo, el cual busca promover el trabajo decente y el empleo formal, con especial foco en personas jóvenes, en mujeres entre 55 y 64 años de edad, y personas con discapacidad", sumó Boric.

El Mandatario sostuvo que la normativa en discusión "viene a mejorar lo que ya tenemos, para que más jóvenes, más mujeres, más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad. Esta Ley de Subsidio Unificado al Empleo va a facilitar, justamente, el ingreso al mundo laboral, en particular de mujeres".

