Trabajó como topógrafo y en restaurantes del sector oriente: ¿Quién es el "Tío Lukas", último detenido por Caso "Rey de Meiggs"?

18 ag. 2025 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que este lunes se conociera la detención del presunto intermediario entre el autor intelectual y los autores materiales en el crimen de José Felipe Reyes Ossa, conocido como "Rey de Meiggs", poco a poco se han ido conociendo nuevos antecedentes sobre el perfil del sospechoso.

Según el órgano persecutor, el aprehendido corresponde a Ricardo Villón Pérez, conocido como el "Tío Lukas", ciudadano ecuatoriano de 32 años que, preliminarmente, habría hecho el contacto entre Wilson Verdugo y los sicarios que dieron muerte a Reyes.

Trabajó como topógrafo y en restaurantes de centros comerciales

De acuerdo a información preliminar, Villón permanecía en nuestro país con situación migratoria regular, y contaba con antecedentes policiales, principalmente por reiteraciones en delitos de receptación. Además, hace meses había sido detenido por circular en un vehículo con encargo por robo.

También, pertenecería a una banda delictual conocida como "Los Ñaños", que estaría relacionada con otras agrupaciones que cometen ilícitos en el Barrio Bellavista bajo la técnica de la jauría.

Sin embargo, lo que llama la atención es su vida fuera del hampa. Y es que según los primeros reportes, el "Tío Lukas" se desempeñó en nuestro país como topógrafo y también trabajó en algunos restaurantes de centros comerciales del sector oriente.

Detención del "Tío Lukas"

Tras establecerse la presunta participación del llamado "Tío Lukas" como intermediario en el crimen, el fiscal a cargo de la investigación solicitó el allanamiento de nueve departamentos de un edificio en Independencia para dar con su paradero, en un operativo que fue ampliamente cubierto por la prensa el miércoles 13 de agosto.

Sin embargo, y pese al allanamiento de otros domicilios ubicados en el mismo edificio de interés investigativo, no fue posible hallar al sospechoso. Dos días después, no obstante, se logró detectar al imputado en otro inmueble de la misma comuna, concretándose su detención.

De este modo, ya se encuentran tras las rejas los siguientes protagonistas del crimen: Wilson Verdugo, quien habría encargado el homicidio; Ricardo Villón, el intermediario; y los tres sicarios, uno de los cuales fue atrapado en Colombia el sábado pasado.

Este último corresponde a Alberto Carlos Mejía Hernández, venezolano de 18 años, quien se encontraba prófugo de la justicia tras haber sido liberado por error desde la cárcel Santiago 1 el jueves 10 de julio, un día después de quedar en prisión preventiva. Luego, se conoció que había escapado del país.