"Participación más de liderazgo": Decretan prisión preventiva para segundo involucrado en secuestro del exalcalde de Macul

18 ag. 2025 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se decretó prisión preventiva para un ciudadano venezolano acusado de participar en el "secuestro extorsivo" del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Se trata de la segunda persona que queda privada de libertad por el delito ocurrido a fines del mes de junio.

La persona formalizada esta jornada fue detenida junto a otros tres sujetos el pasado martes, cuando la Fiscalía y la PDI desarrollaron un operativo en Estación Central, San Miguel y Renca, en el cual allanaron la "casa de cautiverio" en donde estuvo cautivo Montoya.

"Participación más de liderazgo"

El fiscal ECOH Ernesto González detalló que este sujeto "se posiciona en principio en el lugar de retención de la víctima, donde es abordado por distintos delincuentes, donde es secuestrado derechamente. Además, también se logra posicionar en la casa de cautiverio en la comuna de Renca, en donde él habría tenido una participación más directa".

"Sería la persona que en el fondo va al lugar de cautiverio, entrega alimentación a los captores, a las personas que secuestraron o que estaban en el fondo haciendo la guardia del secuestro y además él da instrucciones respecto a lo que tienen que hacer con la víctima en ese lugar", agregó.

Respecto al secuestro de Montoya, el persecutor explicó que "hay cuatro personas identificadas, dos de ellas ya están privadas de libertad, ya fueron formalizadas y están siendo investigadas por este ilícito, y además hay dos personas que se encuentran con orden de detención, un hombre y una mujer que la policía está trabajando para poder ubicarlas".

Todos estos "serían personas de la facción de 'Los Mapaches'" del Tren de Aragua, mientras que el ciudadano venezolano formalizado y dejado en prisión preventiva hoy tendría "una participación más de liderazgo" en el secuestro del exalcalde.

Por otro lado, el fiscal González explicó que los otros dos sujetos -de nacionalidad chilena- en prisión preventiva y detenidos junto al formalizado de hoy en el allanamiento a la "casa de cautiverio" en Renca no están hasta el momento vinculados al secuestro de Gonzalo Montoya, pero "eventualmente" sí podrían estarlo.

