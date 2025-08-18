Joven armado es herido a bala por detective de la PDI en supermercado de Talca

18 ag. 2025 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, un joven de 24 años, de nacionalidad chilena, fue herido a bala por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), en un supermercado en la comuna de Talca, región del Maule.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría amenazado con un arma al detective.

¿Qué se sabe del hombre baleado en el supermercado?

De acuerdo con información de Carabineros, fue cerca de las 13:30 horas que recibieron una alerta sobre un sujeto que estaba portando un arma de fuego en las inmediaciones de un supermercado Lider.

Una vez que llegaron al lugar, los uniformados se entrevistaron con un funcionario de la PDI, quien comentó que momentos antes había visto en el pasillo principal del recinto comercial a dos hombres sosteniendo una discusión, uno de los cuales portaba un arma que preliminarmente sería de fogueo.

Ante la situación, el detective habría intervenido, identificándose como policía, momento en que el hombre habría levantado el arma para apuntarlo.

Fue en ese contexto que el funcionario hizo uso de su arma de servicio en una ocasión, hiriendo a su atacante en el abdomen.

"Este sujeto es trasladado al Hospital de Talca, en este momento se encuentra en estado de mediana gravedad, siendo intervenido", señaló el jefe (s) de la prefectura provincial de Talca de la PDI, subprefecto Rodrigo Burgos.

Investigación

En primera instancia, la policía uniformada realizó funciones autónomas, aislando el sitio del suceso, incautando el arma al PDI y fijando el arma del detenido, respecto a la cual se están realizando diligencias para determinar si era de fuego o no.

La Fiscalía dispuso que el caso quedara en manos de la Sección de Investigación Policial y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).