Chile extradita a femicida: Hombre que calcinó a su pareja es entregado a la policía argentina

20 ag. 2025 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre que se encontraba prófugo en Argentina fue entregado a la Policía Federal de dicho país luego de ser detenido en Chile por la Policía de Investigaciones (PDI). El procedimiento fue en el marco de una extradición pasiva.

Se trata de Miguel Alejandro Vargas Nehuén, de 29 años, quien había escapado tras ser acusado de quemar viva a su pareja en agosto de 2023, causándole la muerte semanas después.

¿Qué sabe del femicidio?

Vargas atacó con combustible a su pareja, quien murió luego de dos semanas internada en el hospital por el ataque.

Debido al hecho, el hombre cumplía prisión domiciliaria en la provincia de Chubut y en abril de 2023 debía presentarse ante un tribunal. Sin embargo, huyó a Chile, ingresando por un paso no habilitado y permaneciendo en distintas ciudades del sur del país.

¿Qué se sabe de la detención?

Finalmente, fue detenido en la localidad de Dalcahue, en la isla de Chiloé, por personal de la PDI, en coordinación con Interpol.

El Subcomisario Felipe Ayala, de la Oficina Central Nacional de Interpol Chile, explicó que el ciudadano extranjero “mantenía una notificación roja emanada por el país trasandino y en el mes de abril ingresó a nuestro país, pernoctando por diferentes ciudades del sur de Chile, siendo detenido finalmente por la PDI”.

El funcionario agregó que “luego de una coordinación entre Interpol Buenos Aires Argentina e Interpol Santiago de Chile, se lograron antecedentes de su posible paradero, siendo finalmente capturado por personal policial de la PDI en la localidad de Dalcahue, en la isla de Chiloé”.

Extradición a Argentina

Este miércoles, en horas de la tarde, se concretó su extradición pasiva a Argentina a través del paso fronterizo Cardenal Samoré. “Hoy, en horas de la tarde, se concretó la extradición pasiva de un ciudadano argentino de 29 años de edad, quien mantenía una notificación roja por el delito de femicidio, emanado por el país trasandino”, señaló el Subcomisario Ayala.

Con este procedimiento, Vargas quedó a disposición de la Policía Federal de Argentina para continuar con su proceso judicial.