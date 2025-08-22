Víctima sería conductor de aplicación: Hombre es asesinado con múltiples disparos al interior de su vehículo en San Ramón
¿Qué pasó?
En la tarde de este jueves, un hombre fue asesinado con múltiples disparos cuando se encontraba al interior de su vehículo, el cual estaba estacionado en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana.
De acuerdo con la información preliminar de la Fiscalía, la víctima es de nacionalidad venezolana, con situación migratoria irregular en Chile, y que sería un conductor de aplicación, razón por la que se encontraba en el lugar de los hechos.
¿Qué se sabe del homicidio en San Ramón?
La Fiscal ECOH Marcela Adasme expuso que el hombre "se encontraba en un vehículo y es abordado por otro vehículo, del cual descienden sujetos desconocidos, que habrían propinado múltiples disparos a este automóvil, causándole la muerte a la víctima".
"Al parecer, lo que sabemos, muy preliminarmente, porque estamos recién recopilando la información, este ciudadano de nacionalidad venezolana realizaba algún tipo de transporte de aplicación y por ese motivo se encontraba acá en esta calle detenido en su vehículo", indicó.
Investigación de homicidio en San Ramón
La Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) realizara las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.
"Estamos recopilando las cámaras de seguridad, al parecer, también por la evidencia balística, sería más de un sujeto que habrían efectuado los disparos", sostuvo la fiscal.
