Homicidio al interior de bus RED: Hombre muere tras ser apuñalado en Santiago

25 ag. 2025 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, un homicidio ocurrió al interior de un bus del transporte público del sistema RED, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, donde un hombre fue apuñalado.

En específico, el ataque ocurrió cuando la máquina se encontraba en la altura de Barrio Frankiln, alrededor de las 06:45 horas.

¿Qué se sabe del homicidio dentro de bus RED?

Los hechos tuvieron lugar en un bus de la línea 203, donde la víctima fue agredida por un desconocido que se bajó corriendo cuando llegaron a un paradero en Placer, según contó el conductor a Carabineros.

"Una de las personas que sube en la comuna de La Pintana, eran dos personas, baja en la línea Placer con Franklin y le propina a la otra una estocada a la altura del tórax", expuso el teniente coronel de Carabineros, Gonzalo Febré, quien precisó que en ese momento había otros pasajeros al interior del transporte público.

Debido al ataque, el agredido resultó con una herida corto punzante en el costado izquierdo del tórax y, pese a haber recibido atención por personal del SAMU, murió al interior de la máquina.

"El conductor se acerca al Hospital San Borja Arriarán para prestar la ayuda correspondiente, y se establece que esta persona ya estaba fallecida cuando llega personal del SAMU", indicó el comandante.

Investigación de homicidio al interior de bus RED

Febré aseguró que "se están levantando cámaras para establecer las circunstancias en que se origina este procedimiento".

En específico, se buscará establecer si el crimen ocurrió en el contexto de un robo, una riña u otros posibles escenarios.

Además, el uniformado indicó que la víctima es una persona "de sexo masculino, mayor de edad, nacionalidad chilena y mantiene antecedentes penales".