Hombre muere baleado en plena vía pública en La Cisterna

26 ag. 2025 - 04:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue hallado muerto en plena vía pública en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana, durante la madrugada de este martes. De acuerdo a las primeras diligencias, la víctima habría perdido la vida en el lugar tras recibir un disparo en su espalda.

El fiscal Manuel Zará, del Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), precisó que la víctima "se trataría de un hombre entre 30 y 40 años".

Respecto a la dinámica del crimen, el persecutor señaló que los equipos policiales concurrieron al sitio del suceso alrededor de las 00:50 horas de este martes. Una vez en el lugar, se pudo determinar preliminarmente que el hombre había recibido un impacto balístico por la espalda.

En cuanto a los eventuales autores del disparo, el fiscal señaló: "No tenemos ninguna información al respecto, ya personal de la Brigada Metropolitana de Homicidios Sur se encuentra trabajando en el lugar (...) Nos encontramos realizando empadronamiento de testigos para poder determinar si existe algún elemento que pueda aportar a la investigación".

En esa misma línea, el persecutor agregó que las policías trabajan además en el levantamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el cadáver. A su vez, respecto a la evidencia presente en el sitio del suceso, señaló que "por el momento no se aprecian" elementos balísticos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el crimen responda a un robo con homicidio, el fiscal declaró que "ninguna hipótesis está descartada por el momento".

