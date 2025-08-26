Vehículo cae al canal San Carlos en La Florida y es arrastrado varios metros por la corriente

26 ag. 2025 - 06:41 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de La Florida, un automóvil cayó al canal San Carlos cerca de las 23:00 horas, generando un operativo de rescate por parte de Carabineros, Bomberos y personal municipal.

Luego de varias horas de trabajo, el vehículo aún no ha podido ser sacado y se mantiene dentro del cauce, por lo que ha sido arrastrado varios metros por la corriente.

Conductora consumió alcohol

En el interior del automóvil se encontraban dos ocupantes: la conductora y un acompañante. Ambos fueron rescatados por voluntarios de Bomberos y funcionarios de seguridad municipal, resultando con lesiones de carácter leve. Posteriormente, fueron trasladados a constatar lesiones.

Tras el accidente, Carabineros entrevistó a la conductora, quien señaló que había perdido el control del vehículo antes de caer al canal. Al realizarle un examen respiratorio, se detectó la presencia de alcohol en su organismo, aunque no se encontraba en estado de ebriedad. El procedimiento fue informado al Juzgado de Policía Local correspondiente.

Dificultades para retirar el vehículo

La teniente Milena Vergara, de la Prefectura Cordillera, expuso que "por causa que se investigan, una conductora pierde el control de vehículo cayendo a la ribera del canal San Carlos. Carabineros ve la presencia de su conductora y su acompañante, y ve que están siendo atendidos por personal de SAPU y de Bomberos, resultando las personas con lesiones de carácter leve.

"Al efectuarle un examen respiratorio, se detecta la presencia de alcohol, por lo cual se da cuenta al juzgado policial local correspondiente", agregó.

Bomberos y al menos dos grúas intentaron sin éxito sacar el automóvil desde el canal. Debido a las dificultades, se espera la llegada de una grúa especializada para retirar el vehículo, que continúa desplazándose varios metros dentro del cauce.