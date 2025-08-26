Investigan muerte de reo en cárcel de Punta Arenas: Falleció horas después de usar el beneficio de libertad dominical

26 ag. 2025 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros investiga la muerte de un recluso al interior de la cárcel de Punta Arenas, en la región de Magallanes. El hombre, que cumplía condena por cultivo de cannabis sativa, fue encontrado sin vida la mañana del lunes dentro de su celda.

Recluso falleció horas después de retornar a la cárcel

La víctima, identificada como Julio Antiquera Yutronic, había hecho uso de un beneficio de libertad dominical, retornando al recinto penitenciario la noche de esa misma jornada, aparentemente sin presentar ningún tipo de problema de salud.

Sin embargo, según consignó El Pingüino, a la mañana siguiente, cuando se realizó la ronda para despertar a los internos, se percataron que Antiquera no reaccionaba. Al acercarse, confirmaron que no presentaba signos vitales.

Posteriormente, personal médico confirmó su deceso. Aunque el cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas.

La Fiscalía dispuso la concurrencia del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros para que se hiciera cargo las diligencias del caso. El cuerpo del recluso, en tanto, fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Punta Arenas.