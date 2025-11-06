Surgen videos claves de la desaparición de la concejala de Villa Alegre: Registro sugiere un extraño cambio de ropa

06 nov. 2025 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos videos claves surgen en torno a la búsqueda de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre que desapareció la madrugada 15 de junio mientras iba en su vehículo de regreso a su hogar tras haberse reunido con amigos.

La tesis de sus dos hijas es que en aquel trayecto su madre pudo haber sido interceptada por terceros, quienes la secuestraron y, eventualmente, le quitaron la vida. Su auto tampoco ha sido encontrado a casi cinco meses de los hechos.

Videos claves

El equipo de Mucho Gusto tuvo acceso a imágenes inéditas que reconstruyen paso a paso aquella fatídica noche. El primer video muestra a la concejala de 73 años salir de su casa alrededor de las 18:50 horas del sábado 14 de junio. María Ignacia vestía ropa de color claro y una manta beige.

Otro registro muestra que a las 18:58 horas llegó a la casa de una amiga, madre del administrador municipal de Villa Alegre, es decir, demoró tan solo 8 minutos en el trayecto. El ángulo de la cámara permite ver a su auto estacionarse, pero no la puerta del conductor, por lo que no se alcanza a observar a la mujer bajándose del vehículo.

Además de María Ignacia y su amiga, en el domicilio estaba el marido de su amiga y una prima de la concejala. Todos ellos son sujetos de interés en el caso, aunque también se investiga a Rodrigo Cancino, el administrador municipal, quien no estaba en el domicilio esa noche.

Un extraño cambio de ropa

En otro registro, que data de las 02:07 horas del domingo 15 de junio, se ve que el auto de la concejala se va del domicilio, aunque nuevamente no se logra apreciar si María Ignacia estaba en su interior o si iba manejando.

"No se logra ver si la persona que va manejando el auto es mi mamá. Nosotras con mi hermana pensamos que la pudieron haber interceptado fuera de esta casa", comentó Camila Gallegos, hija de la concejala.

Dos minutos después, otro video muestra el vehículo de la concejala, en el que se logra apreciar a un conductor con ropa de color rojo, diferentes al blanco y beige que usaba la mujer cuando salió de su hogar. Siete segundos después, se observa un último registro en el que se ve que el auto pasa a una alta velocidad e incluso se eleva tras no frenar por un lomo de toro.

Camila manifestó a Mucho Gusto: "No es mi mamá la que va manejando, no había claridad de si la persona que iba manejando el auto era ella o no. La velocidad que lleva en esa calle, yo diría que es de 70 a 80 kilómetros por hora (...), pero ella siempre es una persona que manejaba de forma muy cautelosa. Entonces, el auto va a gran velocidad, va con las luces apagadas y no es una ruta que ella hubiera hecho, menos de noche".