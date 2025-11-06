"No descartamos ninguna hipótesis": Fiscalía actualiza búsqueda de joven desaparecida en La Pintana

06 nov. 2025 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía entregó detalles de la investigación y búsqueda de Valentina Alarcón, joven de 26 años que fue vista por última vez el pasado sábado 25 de octubre tomando un bus del transporte público desde Puente Alto rumbo a La Pintana, en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo la Fiscalía?

La fiscal Pamela Bustamante, jefa de la Fiscalía Metropolitana Sur, informó que "desde el momento en que se toma conocimiento de la desaparición de Valentina Alarcón desde Puente Alto, la Fiscalía comenzó a realizar todas las diligencias investigativas para dar con su ubicación".

Actualmente, las labores están a cargo de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI y "en dicho contexto, tanto la Fiscalía como la Policía no descartamos ninguna hipótesis de investigación", afirmó la fiscal.

Adicionalmente, comentó que "hemos ido trabajando con la familia para entregarle la información pertinente y además apoyarlos a través de la unidad de atención a víctimas y testigos".

¿Qué se sabe de la desaparición de Valentina?

Inicialmente, se dijo que la joven pretendía asistir a una actividad en La Pintana que realizaron barristas de Universidad de Chile para conmemorar la muerte de un integrante de Los de Abajo, sin embargo, el evento se hizo al día siguiente de su desaparición.

Hace unos días, Fabián Alarcón, hermano de Valentina, explicó a Meganoticias que "no tenemos ninguna cámara o imagen que la ubique en el lugar del evento".

Su familiar detalló que su hermana salió de su casa en el condominio Parque Cordillera de Puente Alto a las 19:03 horas del sábado 25 de octubre y que se dirigió en un bus del recorrido F14 del sistema Red hasta la población El Castillo, en La Pintana, lugar desde el que caminó hasta el poniente, "y ahí es donde ya le perdemos el rastro, esa es la última cámara que la capta", detalló.

Los últimos mensajes de Valentina

A juicio de Fabián, su salida fue repentina: "A todos nos había dicho que no iba a salir ese día, que quería estar con nosotros el fin de semana. Todo esto de esa salida hacia La Pintana fue muy rápido, de un segundo a otro ella cambió de opinión y salió (...). Creemos que algún conocido tenía, porque si no, no habría ido a La Pintana".

El celular de Valentina se apagó cerca de las 22:30 horas, luego de que en sus últimos mensajes enviados a familiares advirtiera que iba a quedar sin batería. "Algo le pasó al teléfono, porque tampoco lo hemos podido encontrar, sabemos que ella se lo llevó, pero no le hemos encontrado en ninguna parte", afirmó Fabián.

La información divulgada por la familia da cuenta de que, la noche de su desaparición, Valentina vestía una polera rosada, polerón negro sin mangas, jeans negros y zapatillas negras con detalles blancos. Además, tiene dos cicatrices, una en el pómulo izquierdo y otra de una quemadura en el hombro izquierdo. Es de tez blanca, ojos verdes, pelo castaño oscuro y mide 1,58 metros.