Su propia familia encontró el cuerpo: Acusan negligencia en caso de joven que murió atropellado en Valparaíso

08 nov. 2025 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito, que se registró el domingo pasado en la subida de Santos Ossa de Valparaíso, terminó con la vida de Luis Gálvez, hombre de 30 años, razón por la que su familia decidió manifestarse en el centro de la ciudad puerto, ya que acusan negligencia en el caso.

Según los antecedentes expuestos, un automóvil volcó en la subida de Santos Ossa. Posteriormente, el conductor quedó detenido luego de que Carabineros le realizara una alcoholemia, la que arrojo que conducía con 0,34 gramos de alcohol por litro en la sangre.

El conductor no denunció a Carabineros si presuntamente había atropellado a alguien. Luis Gálvez, aquel domingo, se iba a juntar con unos amigos para disputar un encuentro deportivo, pero nunca llegó. Luego de que pasaran las horas, fue la propia familia la que encontró el cuerpo del hombre en el lugar donde el auto volcó, el que estaba en un matorral.

¿Qué dice la familia del joven?

La hermana de Luis señaló, en conversación con Meganoticias Siempre Juntos, que "Carabineros bajó al lugar (del accidente) y encuentran el cuerpo de mi hermano ahí. Ya habían pasado 4 horas y media que él había estado en los matorrales".

"El conductor no informó que había un atropello, no informó que podría haber una persona ahí votada, quizás viva, no informó nada", agregó.

Por último, la mujer recalcó que "queremos justicia, queremos que la persona pague por lo que hizo, por haber dejado a mi hermano, por no haber dicho nada". Asimismo, también apuntó contra Carabineros, acusando una negligencia en el manejo del caso durante las primeras horas.

¿Qué informó Carabineros por el accidente?

El teniente Ricardo Cubiela Valencia, de la SIAT de Valparaíso, informó que "por disposición del turno de instrucción y flagrancia de la fiscalía regional, se solicitó la concurrencia de este equipo SIAT hasta la calzada poniente de la Ruta 68, con la finalidad de investigar un siniestro vial de tipo atropello, con participación de un automóvil y un peatón".

"Como institución, empatizamos con el sensible fallecimiento de este último, quienes, a raíz de la gravedad de sus lesiones, fallece en lugar de los hechos", agregó la autoridad policial.

"Se hace un llamado que los peatones se desplacen por los lugares adecuados con la finalidad de disminuir y evitar todo riesgo de accidentes", concluyó el teniente Cubiela.

