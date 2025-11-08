"Fue algo planificado": Delincuentes usaron inhibidor de señal para robar 30$ millones en mercadería de local en Estación Central

08 nov. 2025 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una banda de antisociales realizó un millonario robo a un local comercial de la comuna de Estación Central, sustrayendo $30 millones en mercadería que recién había llegado.

Uno de los detalles que llamó la atención del ilícito fue que los sujetos utilizaron un inhibidor de señal, lo que cortó las trasmisiones de las cámaras y también de las alarmas de seguridad.

"Fue algo planificado"

María, trabajadora de la tienda Menina Jeans, conversó con Meganoticias Siempre Juntos para entregar detalles de lo que ocurrió en su local.

"Fue algo planificado, porque según lo que alcanzamos a ver en las cámaras estuvieron mucho tiempo afuera. Se dieron el tiempo de correr las cámaras de seguridad, rompieron la reja, la chapa, ingresaron con este aparato, obviamente no sonó la alarma en el momento que ingresaron", partió diciendo.

Respecto a la planificación del ilícito, otro detalle que llamó la atención fue que las cámaras captaron a un supuesto cliente que estaba realizando una llamada al interior del local, cuando en realidad estaba grabando videos del interior.

María lamentó la millonaria pérdida que sufrieron, considerando que era mercadería que recién les había llegado. "Nosotros somos mayoristas y distribuimos a todo Chile, esos son productos que nos habían llegado recién (...) entonces igual da pena porque es tu trabajo, es tu esfuerzo, es todo lo que tú tienes", afirmó.

"Más duele que no pase nada, que las cosas queden impunes, que esos tipos seguramente anoche robaron a otra persona, y que lo van a seguir haciendo porque es su trabajo", concluyó.

