"Es una banda que tiene una estructura organizada": Coronel (r) de Carabineros por cuerpos hallados en San Vicente de Tagua Tagua

08 nov. 2025 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial por narcotráfico en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, región de O'Higgins, dejó al descubierto una compleja investigación criminal, debido a que se encontraron dos cuerpos al interior de una fosa séptica, siendo uno de ellos ya identificado.

Las diligencias continuarán en desarrollo este sábado, por lo que no se descarta que se encuentren otros cadáveres u osamentas. Gonzalo Araya, coronel (r) de Carabineros, abordó en Meganoticias Siempre Juntos este hecho que ha dejado conmocionada a toda la comunidad.

"Es una banda que tiene una estructura organizada"

El exuniformado partió diciendo que "los elementos que tenemos a la vista, para mí, es que es una organización criminal dedicada al tráfico de droga", respecto a la banda delictual que estaría detrás de lo ocurrido en la comuna de O'Higgins.

Sobre el hallazgo de los cuerpos, Araya explicó que "hemos visto que las personas son asesinadas y los cuerpos son abandonados, lo cual es una nueva forma más violenta de estas organizaciones criminales de azotar nuestro país y traficar drogas".

Respecto a por qué esta banda habría elegido San Vicente de Tagua Tagua para realizar los ilícitos, el coronel (r) detalló que es producto de "un fenómeno que se está produciendo a raíz del copamiento de las zonas urbanas. Las organizaciones criminales salen de las zonas urbanas donde hay mayor control y están buscando sectores rurales donde hay menos fiscalización y es más fácil mantener su negocio ilícito".

"Sin duda es una banda que tiene una estructura organizada, que tiene miembros con claras funciones definidas y que no es del sector", concluyó Araya sobre la organización delictual que está detrás de los ilícitos en O'Higgins.

