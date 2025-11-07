Identifican cuerpo encontrado calcinado en San Vicente de Tagua Tagua: Joven de 25 años habría advertido estar secuestrada

07 nov. 2025 - 20:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un hallazgo que ha conmocionado a San Vicente de Tagua Tagua, región de O'Higgins, dejó al descubierto una compleja investigación criminal. En medio de una serie de allanamientos por tráfico de drogas, al menos dos cuerpos fueron encontrados al interior de una fosa séptica.

Según informó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, “uno correspondería a una persona de sexo femenino y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra en partes, respecto del cual no tenemos todavía su identidad, ni el género”. Sin embargo, ya se reveló la identidad del primer cadáver.

Identifican cuerpo calcinado

Tras el trabajo de peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), se logró establecer la identidad de la víctima calcinada es Catalina González Rojas, de 25 años.

De acuerdo con la información expuesta en la investigación, un amigo había presentado en septiembre una denuncia por presunta desgracia, luego de perder contacto con ella.

Fuera de cámara, familiares relataron que la joven alcanzó a llamarlos para decirles que estaba secuestrada y que le habían cortado el pelo, sin entregar más detalles sobre el lugar donde se encontraba ni las razones de su retención.

Los restos de Catalina fueron hallados junto a los de otra persona, cuya identidad y género aún no han sido determinados. Según los peritajes, la data de muerte de la joven sería de aproximadamente un mes, mientras que la otra víctima habría fallecido hace al menos seis meses.

Posibles nuevas fosas

Durante las labores de búsqueda, personal policial detectó la existencia de otras posibles fosas en el terreno donde se realizó el hallazgo.

El general Guillermo Bohles, jefe de la Zona O’Higgins de Carabineros, indicó que “hay varias fosas, otras que han reportado testigos, pero eso se está investigando. Es un terreno agreste, con mucho arbolado y basura, lo cual ya se ha rastreado para encontrar la evidencia necesaria”.

Encuentran nuevas osamentas

Los peritajes continuaron este viernes, y durante la jornada se detectaron nuevas osamentas en el mismo sector. El fiscal Cubillos confirmó que “tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo; eso será materia de los peritajes”.

Un equipo forense integrado por antropólogos, entomólogos, médicos y expertos en suelo trabaja en la zona para obtener resultados concluyentes.

El coronel Cristián Candia, jefe de Labocar, sostuvo que “al tener denuncias de presuntas desgracias, hay características particulares —como partes óseas, dentadura, vestimenta o tatuajes— que debemos cotejar en tiempo real para avanzar en las identificaciones”.

Las diligencias seguirán durante el fin de semana, mientras que el próximo martes serán formalizados cuatro detenidos por el operativo, uno de ellos con orden de detención por homicidio.