Triple homicidio en La Reina: Este es el celular encontrado en la celda de Jorge Ugalde y la declaración del gendarme que lo halló

¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso a la declaración que entregó el gendarme que encontró un celular en la celda de Santiago 1 donde se encuentra Jorge Ugalde, quien cumple prisión preventiva imputado por el crimen del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos de 17 años.

Ugalde se encuentra en la celda con otros dos reclusos, quienes estaban presentes al momento del registro realizado por Gendarmería.

¿Qué dice Gendarmería?

"Se percibieron ruidos inusuales provenientes de la dependencia N°06, motivo por el cual se ordenó habilitar dicha celda para verificar la situación", explicó Gendarmería en un documento sobre las razones de la inspección.

"Al proceder con la apertura, el personal observó a los privados de libertad adoptando comportamientos irregulares, disponiéndose el desalojo preventivo conforme a los protocolos institucionales", agregó.

"Posteriormente, se realizó un registro minucioso del recinto, logrando la incautación de un equipo telefónico celular", sostuvo.

El imputado comparte la celda con otros dos hombres que permanecen en prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de San Bernardo. Uno de ellos por delitos de secuestro calificado y violación de menor de 14 años, mientras que el otro por delitos de abuso sexual de menor de 14 años (con contacto corporal) y violación de menor de 14 años.

La declaración del gendarme

El gendarme que encontró el aparato electrónico declaró que "siendo aproximadamente las 00:50 horas del día de hoy (viernes), me encontraba de servicio en el Módulo N°38, en funciones correspondientes al turno nocturno, realizando labores de seguridad".

"Al proceder a la apertura de la dependencia, y habiéndose desalojado preventivamente a los privados de libertad que pernoctaban en la misma, el personal inició un registro exhaustivo del recinto. Durante dicho procedimiento, me dirigí al sector de la litera asignada al interno Jorge Iván Ugalde Parraguez, lugar donde observé un objeto que llamaba la atención entre la ropa de cama", relató.

"Al revisar, constaté que se trataba de un teléfono celular marca Samsung, color negro, con batería integrada y chip incorporado sin identificación de empresa operadora", detalló.

El documento de Gendarmería detalla que "ante la situación descrita, los tres internos mencionados se negaron a entregar su versión de los hechos, manifestando explícitamente su decisión de no prestar declaración. Esta negativa fue registrada conforme a los protocolos institucionales, dejándose constancia de que fueron debidamente informados de la posibilidad de declarar y de que su silencio se mantuvo de manera voluntaria".