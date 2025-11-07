Confirman hallazgo de nuevas osamentas en San Vicente: Investigan si corresponden a los otros cuerpos encontrados

07 nov. 2025 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, confirmó este viernes el hallazgo de más osamentas en el marco de un operativo registrado el jueves en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, instancia en la que se encontraron dos cuerpos.

En el procedimiento se allanaron diez domicilios en el sector de Pueblo de Indios y, de acuerdo a información policial, en esa oportunidad se habría descubierto el cadáver calcinado de una mujer, y otro descuartizado, cuyo sexo por ahora se desconoce.

En ese contexto, también se detuvo a nueve personas, siete chilenos y dos venezolanos, por delitos de drogas, y se investiga si tienen participación en los crímenes. Su formalización fue reprogramada para el próximo martes, ya que todavía restan diligencias.

Investigan si nuevas osamentas corresponden a otros cuerpos encontrados

"Tenemos unas osamentas que fueron encontradas en el transcurso de la mañana, pero desconocemos si corresponden al cuerpo descuartizado encontrado el día de ayer, o a un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritajes", informó el persecutor.

"Seguimos trabajando desde muy temprano", aseguró la autoridad, junto con destacar la labor de personal de Carabineros, "a través de las diversas unidades que están instaladas, como Labocar, OS9, y adiestramiento canino. Este viernes, además, hemos sumado un georradar".

Cubillos añadió que continúan "buscando la existencia de otros cuerpos". "Sin duda es una tarea ardua, nos queda por delante todo el día y seguramente el día de mañana. Por ahora no tenemos resultados, así que vamos a continuar en el transcurso de la tarde", dijo.

Fiscalía maneja antecedentes de la identidad de uno de los cuerpos

Ante la consulta de si la casa en donde fueron encontradas las osamentas funcionaría como una casa de tortura, el fiscal comentó que "son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación, que originó la entrada y registro a otros domicilios el día de ayer (jueves)".

Respecto a si uno de los cuerpos ya habría sido identificado, la autoridad prefirió no adelantarse. "No me quisiera referir en extenso, porque eso todavía está en proceso", sostuvo.

Aunque afirmó que aún no tienen "una identificación oficial al respecto", sí confirmó que manejan "algunos antecedentes, pero deben ser confirmados previamente para luego ser informados a la familia".