"¿Qué más le agrego a mi casa para que cuando salga no entre nadie?": La preocupación de Jaime Leyton tras sufrir millonario robo

¿Qué pasó?

En conversación con Mucho Gusto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, contó detalles del millonario robo que sufrió la tarde del jueves. Y es que una banda delictual, mientras el experto se encontraba en el canal, ingresó a su casa en Puente Alto y sustrajo varias especies de valor. Afortunadamente, nadie resultó herido, ya que su familia tampoco estaba en el domicilio al momento del atraco.

"Es una sensación muy desagradable"

"Es una sensación muy desagradable, no sé si hay un calificativo para describirla exactamente. El hecho de que uno primero pone una reja, la encuentra muy baja, sube la reja, y pone este motor eléctrico para no bajarse del auto por las encerronas, los portonazos", expresó el meteorólogo en un inicio.

"Entonces uno dice, ¿cómo voy a dejar lleno de candados mi reja para evitar que abran el portón, que lo fuercen con un fierro? Porque me voy a tener que bajar a sacar los candados, entonces se pierde el sentido de este portón automático", agregó Leyton.

Durante la conversación, calificó el actuar de los delincuentes como un "verdadero tour", destacando que son "las mismas conductas de cuando uno se baja con la familia en la playa, en un restaurante, como si estuvieras haciendo la actividad más normal del día. O sea, no hay ni una actitud de precaución".

Junto con aclarar que ninguno de sus dos perros se vieron afectados, indicó que su familia y él "estamos bien, desde el punto de vista físico".

"Es un caos con lo que uno se encuentra"

"La imagen con la que uno se encuentra es tremenda", manifestó Leyton, agregando que si bien en el video de la cámara de seguridad de su casa, que da hacia el antejardín, pareciera que en realidad no ocurre mucho, es al interior del domicilio en donde se ven realmente las consecuencias.

"Dentro de la casa es donde pasa, donde uno vive todos los días, hace sus cosas íntimas con su familia. Y cambia el panorama, porque la verdad es que es un caos con lo que uno se encuentra, mientras que ellos siguen felices por la vida haciendo lo mismo", sostuvo.

Delincuentes habrían sido vistos merodeando en otros sectores

Sobre la banda que cometió el robo, Jaime Leyton explicó que desde hace días circulaba por WhatsApp la información de que un automóvil merodeaba el sector. "No sé si es el mismo vehículo, pero era un vehículo blanco, describían ahí, que andaba rondando por acá", indicó.

"Una amiga de mi hijo mayor dice que ese mismo vehículo (aparece) en otra comuna. Tienen videos con varias personas. Eran seis personas, uno se queda en el volante, pues hay que arrancar y luego otros cinco hacen su trabajo", añadió.

"¿Qué más le pongo a mi vehículo? ¿Qué más le agregó a mi casa?"

El meteorólogo continuó señalando que a pesar de tener libre este viernes, no podrá destinarlo al descanso. "Hay que dedicarse a reparar la reja, a pensar en si voy a poner una alarma que esté conectada a no sé qué sistema policial y tengo que comprar una puerta blindada, porque la verdad es que las puertas normales ya no sirven, porque basta con un fierro, estos diablitos que hacen palanca".

"Todo lo que tú invertiste en tiempo y pensaste 'mira, yo creo que con esto ya es suficiente', uno se pregunta qué más pongo en mi casa. De qué manera me traslado a mi vehículo sin estar en los semáforos mirando por los retrovisores, por los laterales, para los costados", expresó Leyton.

Sobre ese mismo punto, reiteró las preguntas que lo han invadido estas horas: "¿Qué más le pongo a mi vehículo? ¿Por qué camino me voy? ¿Qué más le agrego a mi casa para que cuando yo salga pueda volver y no haya ingresado nadie?".

