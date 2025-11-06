Meteorólogo Jaime Leyton sufre millonario robo: "Estaba toda la casa revuelta"

06 nov. 2025 - 21:33 hrs.

¿Qué pasó?

Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, sufrió un millonario robo en su casa, ubicada en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, durante la tarde de este jueves. Afortunadamente, el profesional no se encontraba en la vivienda, ni tampoco su familia.

Leyton relató que "estaba la casa sola, mi hijo andaba en el auto y yo andaba con mi señora en el canal. Estábamos por venirnos y estábamos viendo por las cámaras que están afuera si llovía, para ver si la cosa se cumplía, y hacía rato que nos habían informado por los chats de la gente del barrio que había una camioneta que se paseaba, que asaltaba personas, aprovechando la oportunidad".

En ese contexto, agregó, los delincuentes "vieron que no estaban los autos, llamaron, porque tenemos las grabaciones, y después de eso procedieron a forzar el portón, forzaron la puerta de la casa y ahí nos avisó la vecina que había ruido poco habitual".

"Hicimos los contactos con Carabineros, llegaron rápidamente, y ya el resto es historia. Estaba toda la casa revuelta, y por supuesto trajinaron todo donde uno suele guardar las cosas de valor, relojes, celulares, etcétera, los cajones de los dormitorios", mencionó el meteorólogo.

¿Qué dijo Jaime Leyton por el robo en su casa?

Consultado sobre qué le robaron, explicó que "mi señora tiene unas pulseritas, unos anillos, ese tipo de cosas que son comercializadas rápidamente, imagino yo, y algunas cosas menores, unas colecciones, afortunadamente no se llevaron el computador, pero sí un televisor, un smarTV".

"Si bien es cierto, son cosas materiales, que no son fáciles recuperarlas porque tienen un valor sentimental también, eso se llevaron. El tema es que fue oportunismo en este caso, y además realizado entre seis personas arriba de un vehículo robado. Ahora queda todo el proceso judicial, la investigación, pero como digo, hacía rato que había denuncias en el chat que había vehículos que andaban transitando, mirando, y aprovechando que la gente anda un poco sola en la calle de quitarle sus cosas", contó el experto.

"Buscando la oportunidad aquí la encontraron, con luz día, ya no hay ningún prejuicio ni ninguna dificultad", sumó, detallando que de acuerdo con cámaras de seguridad "entraron muy rápido, no fueron más de 5 minutos porque además eran 5 personas y se distribuyen en la casa, lo primero que encuentran de valor 'estamos listos' y se van".

Aunque no había personas en la vivienda, Leyton lamentó que "tenemos dos perritos que se alteraron mucho y era justamente eso lo que estábamos viendo cuando estábamos revisando las cámaras. Afortunadamente, nuestras mascotas están bien".