¿Peligra el concierto de AC/DC?: Delegación Presidencial solicitará cambiar la fecha por cambio de mando presidencial

06 nov. 2025 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días que se confirmara el retorno de AC/DC a Chile, tras una larga espera de 30 años, su concierto en el Parque Estadio Nacional podría correr peligro, luego de que se revelara que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana solicitará cambiar la fecha.

Lo anterior, se debe a que el show está agendado para el 11 de marzo de 2026, misma jornada en que se realizará el cambio de mando presidencial.

La solicitud para cambiar la fecha del concierto de AC/DC

Según informó The Clinic, la petición se realizará independiente de quién salga electo como nuevo Presidente de la República, ya que el traspaso del poder implica un amplio contingente policial.

Aunque la ceremonia oficial se realiza en el Congreso en Valparaíso, posteriormente el nuevo jefe de Estado se trasladará al Palacio de La Moneda, donde se deberán concentrar gran parte de las fuerzas policiales de la capital.

¿Qué dice el Gobierno?

En el mismo medio señalado, el delegado presidencial Gonzalo Durán explicó que “el 11 de marzo es una fecha especialmente importante para el país, toda vez que se produce el cambio de mando presidencial. Ello requiere un despliegue importante de Carabineros, tanto en la Región Metropolitana como en Valparaíso. Si bien es cierto no hay una incompatibilidad legal, nos parece que no es aconsejable la realización de un evento tan importante como el concierto de AC/DC en el Estadio Nacional".

"Hemos iniciado informalmente conversaciones destinadas a evaluar la posibilidad de hacer un ajuste en la fecha, con el propósito de que se pueda desarrollar sin inconvenientes dicho concierto, y al mismo tiempo sea compatible con todos los requerimientos institucionales que supone el cambio de mando", sostuvo.

La autoridad valoró que "la productora ha tenido la mejor disposición, a objeto de garantizar la realización del evento y, al mismo tiempo, que sea adecuadamente compatible. Y, en este sentido, recordar que en el marco de la nueva legislación en materia de eventos, hacia el futuro lo que corresponderá es que las delegaciones presidenciales regionales van a tener que dar una prefactibilidad para la realización de eventos masivos. De esta manera, efectivamente, garantizar la plena concordancia entre los distintos actores".