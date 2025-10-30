Megadeth vuelve a Chile para despedirse de sus fanáticos: Fecha y cómo comprar entradas

30 oct. 2025 - 09:05 hrs.

Megadeth, una de las bandas más emblemáticas del thrash metal mundial, confirmó su regreso a Chile con lo que será su última presentación en el país. El grupo encabezado por Dave Mustaine ofrecerá un espectáculo que busca reunir a miles de fanáticos en una jornada cargada de energía y virtuosismo, consolidando su legado como uno de los pilares más influyentes del metal internacional.

La visita forma parte de la gira mundial “This Was Our Life”, una travesía de despedida que ha llevado a la agrupación a recorrer los principales escenarios del mundo. En cada parada, Megadeth ha reafirmado su estatus como una de las formaciones más influyentes del género, entregando shows cargados de potencia, técnica y una conexión única con su público.

Para los fanáticos chilenos, esta será la última oportunidad de presenciar en vivo la fuerza y el legado de Dave Mustaine, acompañado por una banda que combina virtuosismo y energía. La jornada promete una descarga sonora intensa, con los clásicos que definieron décadas de metal y el espíritu rebelde que ha caracterizado a Megadeth desde sus inicios.

La formación actual está integrada por Dave Mustaine, Dirk Verbeuren en batería, James LoMenzo en el bajo y el guitarrista finlandés Teemu Mäntysaari, quien se sumó tras la salida de Kiko Loureiro. Juntos mantienen viva la esencia de la banda y su inconfundible estilo, consolidado a lo largo de más de cuatro décadas de carrera.

¿Cuándo se presentarán en Chile?

Con más de 50 millones de discos vendidos, doce nominaciones al Grammy y el reconocimiento como parte de los “Cuatro Grandes” del metal, Megadeth cerrará su historia en Chile el próximo 5 de mayo de 2026, con un concierto en el Movistar Arena.

¿Cómo comprar entradas?

Habrá una Preventa Fans desde el domingo 2 de noviembre a las 10:00 a.m. hasta el lunes 3 de noviembre a las 11:59 p.m. a través de PuntoTicket.

En tanto, la venta General comenzará a partir del martes 4 de noviembre a las 10:00 a.m. a través de la misma ticketera.

