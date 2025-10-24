Tesoro recuperado: el videoclip perdido de "Sed de gol" e Joe Vasconcellos vuelve a la luz después de décadas

24 oct. 2025 - 15:54 hrs.

Tras permanecer extraviado por décadas, el videoclip de "Sed de gol" de Joe Vasconcellos ha sido finalmente recuperado y publicado en YouTube, rescatando un pedazo de historia de la música y el fútbol chileno.

El clip, producido por el desaparecido Canal 2 bajo la dirección de Denise Leighton y la producción de Rodrigo Herrera, fue filmado durante la época de las clasificatorias para el Mundial de Francia '98. La pieza audiovisual captura una pichanga de barrio con la simpleza y naturalidad característica de aquellos años, un registro de bajo presupuesto, pero auténtico que ahora puede ser apreciado nuevamente.

"Sed de gol" es una de las canciones más populares del cancionero futbolero chileno, un tema que se desprendió orgánicamente del disco "Toque" (1995) y que llegó a dar nombre a un programa temático en la radio Rock & Pop. Aunque nunca fue lanzada como single oficial del álbum, la canción capturó el espíritu futbolero de la época y se convirtió en un himno para los aficionados.

El rescate de este material perdido cobra especial relevancia en el año en que "Toque" cumple 30 años desde su publicación. Aquel disco, que fue promocionado inicialmente con el videoclip de "Solo por esta noche" y consolidado con el éxito radial de "Mágico" en 1996, le valió a Vasconcellos su primer Disco de Oro por 15 mil copias vendidas entre cassettes y CD.

Joe Vasconcellos celebrará este aniversario con su segundo concierto personal en el Movistar Arena el próximo 9 de noviembre, tras una exitosa gira por teatros regionales. Las entradas están disponibles en Puntoticket.