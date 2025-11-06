Videos muestran colapso por lluvias en feria de moda del Parque Bicentenario: Asistentes debieron salir corriendo

06 nov. 2025 - 20:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se ha registrado una fresca jornada en la Región Metropolitana, la cual incluso ha dejado lluvias, las cuales han sido más intensas en algunas comunas de la capital, especialmente las ubicadas en el sector oriente.

Justamente en la comuna de Vitacura se registró una gran cantidad de precipitaciones, las cuales provocaron el colapso del techo de la feria de moda y diseño de Bazar ED, en el Parque Bicentenario.

Asistentes salieron corriendo

En las imágenes se aprecia el momento que la gran acumulación de lluvia en la tela que techaba la feria provoca que ésta colapse y caiga.

La situación ocasionó caos, y generó y que los asistentes corrieran para salir del recinto y poder salvaguardarse.

Incluso, los registros muestran cuando finalmente el agua hizo ceder la tela e ingresó, mojando gran cantidad de productos, de los cuales algunos terminaron en el suelo.

Revisa los videos

Todo sobre Lluvias