Fuertes lluvias, granizos y tormentas eléctricas se registran en diferentes regiones de Chile: Revisa los videos

06 nov. 2025 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como se había pronosticado, este jueves se han registrado fuertes e intensas precipitaciones, además de tormentas eléctricas y granizos, en diferentes zonas y comunas de Chile, incluyendo varios sectores de la Región Metropolitana.

Videos de fuertes lluvias y granizos

Según reportaron diversos usuarios en redes sociales, que compartieron sus videos con Meganoticias, se han registrado fuertes lluvias desde la tarde de este jueves de manera repentina e intensa.

En la Región Metropolitana, se han reportado precipitaciones y granizos en la zona sur y central de Santiago, especialmente en comunas como Puente Alto, La Florida, Providencia, La Pintana y La Granja.

Asimismo, se ha reportado el mismo fenómeno en comunas como Lumaco (región de La Araucanía), Viña del Mar (región de Valparaíso) y localidades de la región de O'Higgins.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas desde la región de Coquimbo y hasta la del Biobío.

Población, región de O'Higgins

Lumaco, región de La Araucanía

Barrio Miraflores, Viña del Mar, región de Valparaíso

La Granja, Región Metropolitana

Puente Alto, Región Metropolitana

La Florida, Región Metropolitana

Providencia, Región Metropolitana

La Pintana, Región Metropolitana