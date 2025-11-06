Fuertes lluvias, granizos y tormentas eléctricas se registran en diferentes regiones de Chile: Revisa los videos
Tal como se había pronosticado, este jueves se han registrado fuertes e intensas precipitaciones, además de tormentas eléctricas y granizos, en diferentes zonas y comunas de Chile, incluyendo varios sectores de la Región Metropolitana.
Videos de fuertes lluvias y granizos
Según reportaron diversos usuarios en redes sociales, que compartieron sus videos con Meganoticias, se han registrado fuertes lluvias desde la tarde de este jueves de manera repentina e intensa.
En la Región Metropolitana, se han reportado precipitaciones y granizos en la zona sur y central de Santiago, especialmente en comunas como Puente Alto, La Florida, Providencia, La Pintana y La Granja.
Asimismo, se ha reportado el mismo fenómeno en comunas como Lumaco (región de La Araucanía), Viña del Mar (región de Valparaíso) y localidades de la región de O'Higgins.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas desde la región de Coquimbo y hasta la del Biobío.
Población, región de O'Higgins
Lumaco, región de La Araucanía
Barrio Miraflores, Viña del Mar, región de Valparaíso
La Granja, Región Metropolitana
Puente Alto, Región Metropolitana
La Florida, Región Metropolitana
Providencia, Región Metropolitana
La Pintana, Región Metropolitana
