Jaime Leyton pronostica ola de calor con temperaturas de hasta 33°C en Santiago la próxima semana

06 nov. 2025 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras Santiago vive este jueves una jornada de bajas temperaturas y probables tormentas eléctricas, el panorama para la próxima semana cambiará radicalmente, ya que se espera una ola de calor para el fin de semana de elecciones presidenciales y parlamentarias.

Así lo adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien explicó que a fines de la próxima semana se vivirán temperaturas extremas, más bien propias del verano.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago los próximos días?

Leyton comentó que "desde hoy (jueves) hasta el domingo 9 de noviembre vamos a tener un resto de semana fresco en Santiago, con la presencia nubosa, pero variable".

"Sin embargo, el lunes 10 comienza la transición hacia un ascenso de temperaturas, que se materializa con registros altos desde el jueves 13, con rangos probablemente pertenecientes a una ola de calor y con cielos completamente libres de nubes por un largo periodo", añadió.

En ese escenario, el experto adelantó que entre el jueves 13 y el domingo 16 se anticipan temperaturas sobre 30°C, llegando incluso a 33°C.

"El día de elecciones (domingo 16) vamos a tener una jornada muy calurosa, muy, porque vamos a estar 5 grados sobre el promedio", explicó, por lo que se alcanzará una máxima de 32°C.

El meteorólogo comentó que el calor se extenderá esa jornada desde el valle y sectores aledaños a la costa de la región de Valparaíso y hasta la región de La Araucanía: "Por ejemplo, en Chillán podrían tener 32 o 33 grados ese día".

Revisa el pronóstico para Santiago

Viernes 7 de noviembre : Mínima de 8° y máxima de 22°. Despejado variando a escasa nubosidad.

: Mínima de 8° y máxima de 22°. Despejado variando a escasa nubosidad. Sábado 8 de noviembre : Mínima de 9° y máxima de 20°. Despejado variando a nubosidad parcial.

: Mínima de 9° y máxima de 20°. Despejado variando a nubosidad parcial. Domingo 9 de noviembre : Mínima de 10° y máxima de 22°. Nubosidad variando a despejado.

: Mínima de 10° y máxima de 22°. Nubosidad variando a despejado. Lunes 10 de noviembre : Mínima de 9° y máxima de 25°. Despejado variando a escasa nubosidad.

: Mínima de 9° y máxima de 25°. Despejado variando a escasa nubosidad. Martes 11 de noviembre : Mínima de 11° y máxima de 26°. Cubierto variando a despejado.

: Mínima de 11° y máxima de 26°. Cubierto variando a despejado. Miércoles 12 de noviembre : Mínima de 10° y máxima de 28°. Despejado.

: Mínima de 10° y máxima de 28°. Despejado. Jueves 13 de noviembre : Mínima de 11° y máxima de 31°. Despejado.

: Mínima de 11° y máxima de 31°. Despejado. Viernes 14 de noviembre : Mínima de 12° y máxima de 32°. Despejado.

: Mínima de 12° y máxima de 32°. Despejado. Sábado 15 de noviembre : Mínima de 13° y máxima de 33°. Despejado.

: Mínima de 13° y máxima de 33°. Despejado. Domingo 16 de noviembre: Mínima de 13° y máxima de 32°. Despejado.

